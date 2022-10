Holcim : nouveau trimestre de résultats record

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2022, le groupe cimentier Holcim a enregistré un nouveau trimestre de résultats record avec un chiffre d'affaires net de 8.045 millions de CHF, en hausse de 16,3% à périmètre constant (LFL) par rapport à l'année précédente, soit +10,4% de croissance absolue. Le chiffre d'affaires net des 9 premiers mois de 2022 s'est élevé à 22.725 millions de francs, soit 13,9% de plus que la même période de l'année précédente.

L'EBIT récurrent a atteint aussi un record de CHF 1551 millions au troisième trimestre 2022, en hausse de 7,7% LFL par rapport à la période de l'année précédente, soit +1,2% de croissance absolue. L'EBIT récurrent pour les 9 mois a également été un record à CHF 3.724 millions, soit une augmentation de 6,5% LFL par rapport à la même période de l'année précédente.

Transformation réussie

Le troisième trimestre a été un trimestre de transformation réussie pour Holcim, portée par les changements de son portefeuille, l'expansion continue de 'Solutions & Products', son empreinte géographique renforcée et son profil de développement durable amélioré.

Changements de portefeuille

Ce trimestre, Holcim a poursuivi la transformation de son portefeuille avec quatre acquisitions dans Solutions & Products. En Europe, le groupe a acquis Cantillana en Belgique et Izolbet en Pologne, leaders des solutions spécialisées pour le bâtiment. Aux États-Unis, Holcim a acquis SES Foam, un leader des systèmes d'isolation biosourcés, et Polymers Sealants North America, un leader des solutions de revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité.

En outre, la société a signé un total de 10 acquisitions complémentaires au cours de la période de 9 mois dans ses segments de granulats et de béton prêt à l'emploi. Au troisième trimestre, Holcim a également conclu avec succès la vente de ses activités en Inde et au Brésil, générant un produit en espèces de 7,3 milliards de dollars.

Avec l'expansion de 'Solutions & Products', Holcim est bien positionné pour atteindre 25% des ventes nettes du Groupe dans ce segment pour 2022 sur une base pro forma, avec pour objectif d'atteindre 30% d'ici 2025.

Expansion rapide sur un marché nord-américain attrayant

Au troisième trimestre, Holcim a renforcé sa présence dans la région attrayante de l'Amérique du Nord, représentant 40% des ventes nettes du Groupe et 41% de l'EBIT récurrent. Avec cette expansion rapide, les ventes nettes de Holcim sur les marchés matures avec des profils de bénéfices résilients devraient augmenter de 59% en 2019 à 77% en 2022 sur une base pro forma.

En renforçant son profil de développement durable, les émissions de carbone de Holcim par million de ventes nettes seront inférieures de 30% en 2022 sur une base pro forma par rapport à l'année précédente.

Accélérer la croissance verte

Accélérant la croissance verte au troisième trimestre, Holcim a atteint 15% des ventes totales de béton prêt à l'emploi du Groupe avec 'ECOPact', la gamme de béton vert la plus large au monde. Les ventes de ciment vert 'ECOPlanet' ont également augmenté de manière significative et sont désormais disponibles sur 26 marchés dans le monde. En Europe, le Fonds européen pour l'innovation a accordé à Holcim deux subventions pour des projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone en Allemagne et en Pologne.