Holcim : Nomination de Steffen Kindler au poste de directeur financier

(Boursier.com) — Le conseil d'administration du groupe Holcim a nommé Steffen Kindler au poste de directeur financier (CFO), membre du comité exécutif du groupe, à compter du 1er mai 2023. Il succèdera à l'actuelle directrice financière Géraldine Picaud, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités en dehors de l'entreprise. Afin d'assurer une transition en douceur, G. Picaud supervisera l'achèvement des résultats annuels 2022 d'Holcim.

Steffen Kindler rejoint Holcim en provenance de Nestlé, où il a occupé des postes à responsabilité au cours des 25 dernières années, le plus récemment en tant que directeur financier de Nestlé Allemagne. Sa vaste expérience couvre des rôles commerciaux clés, notamment celui de vice-président des finances et du contrôle de Nestlé Beverages USA, basé à Los Angeles, Directeur Financier de Nestlé Waters Europe, basé à Paris, ainsi que la responsabilité du développement commercial, basé dans la région métropolitaine de New York. En outre, il a occupé des postes de responsabilité mondiale pour des fonctions clés de l'entreprise telles que les relations avec les investisseurs et les fusions et acquisitions, basées à Vevey.

Géraldine Picaud avait rejoint Holcim en tant que CFO et membre du Comité exécutif en 2018. Elle a joué un rôle déterminant dans la construction de la solide position financière d'Holcim, tout en soutenant la transformation en cours de l'entreprise.