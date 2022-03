Holcim : léger repli

(Boursier.com) — Holcim recule de 0,8% à 44,30 euros ce jeudi, alors que le Crédit Suisse a ajusté son objectif de cours de 65 à 58 CHF sur le cimentier qui vient de finaliser l'acquisition de Malarkey Roofing Products, une société qui affiche une croissance à deux chiffres sur le marché américain des toitures résidentielles, avec des ventes nettes prévues pour 2022 de 600 millions de dollars et un EBITDA de 120 millions de dollars. Reconnue pour son leadership en matière d'innovation et de durabilité, Malarkey élargit la gamme de systèmes de toiture d'Holcim sur le marché très rentable de la toiture résidentielle aux États-Unis, qui représente 19 Milliards de dollars. Cette acquisition marquante est une étape importante pour Holcim pour atteindre 4 Milliards de dollars de ventes nettes dans le domaine de la toiture d'ici 2025, tout en accélérant l'expansion de Solutions & Products.

Malarkey Roofing Products a été fondée par Herbert Malarkey en 1956 et est basée à Portland, Oregon. Il fournit des solutions complètes pour les toitures résidentielles. Avec des sites de production en Oregon, en Californie et en Oklahoma, Malarkey a une forte présence de l'ouest au sud des États-Unis. Son portefeuille et son empreinte sont très complémentaires de ceux de Firestone Building Products, élargissant la gamme de solutions de toiture d'Holcim.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim avec l'objectif d'étendre son activité Solutions & Produits à 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation...