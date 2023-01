Holcim : Le Fonds d'innovation de l'UE annonce un financement de 328 ME dans deux projets de décarbonisation

(Boursier.com) — Le Fonds d'innovation de l'Union européenne a annoncé un financement de 328 millions d'euros dans deux projets de décarbonisation Holcim lors de la conférence sur le financement des technologies propres innovantes à Bruxelles.

Les subventions accéléreront le développement des projets révolutionnaires de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) de Holcim en Allemagne et en Pologne. Ces projets font partie de la feuille de route zéro net de Holcim, comprenant plus de 50 projets dans le monde, pour décarboner son activité. Ils contribuent au 'Green Deal' de l'UE, mettant les technologies propres au service d'une économie climatiquement neutre d'ici 2050.

Miljan Gutovic, responsable régional Europe : "En tant que leader mondial des solutions de construction, Holcim a pour mission de décarboner l'industrie du bâtiment. Nous sommes encouragés par ces investissements de l'UE dans les technologies propres dans nos technologies de prochaine génération. Ils contribuent à rendre nos projets CCUS plus viables et évolutifs, ce qui peut fondamentalement changer notre industrie pour un avenir net zéro".

Le Fonds d'innovation de l'Union européenne est l'un des plus grands programmes de financement au monde pour les technologies innovantes à faible émission de carbone. En 2022, le Fonds a accordé plus de 1,8 milliard d'euros à 17 projets de technologies propres à grande échelle sur un pool de 138 soumissions.

Ces investissements contribuent à faire avancer la feuille de route 'net zéro' de Holcim, avec des objectifs 2030 et 2050 validés par la Science Based Target Initiative. En décarbonant le bâtiment tout au long de son cycle de vie, Holcim "écologise" ses opérations, tout en déployant des solutions innovantes allant du béton vert ECOPact aux systèmes de toiture Elevate.