Holcim lance un 'Innovation Hub' mondial pour accélérer la construction durable

(Boursier.com) — Holcim annonce l'ouverture de son Innovation Hub pour présenter ses solutions de construction durable et servir de laboratoire de co-création pour accélérer la construction à faible émission de carbone, circulaire et économe en énergie dans le monde entier.

Réparti sur trois étages, le Hub propose des espaces de travail pour accueillir des start-ups et des groupes de réflexion pour accélérer ensemble l'innovation. Il servira également de plateforme de dialogue urbain pour explorer l'avenir des villes durables et leur construction via des expositions et des événements interactifs.

Le pôle d'innovation est situé dans le centre mondial de 'R&D' de Holcim à Lyon où plus de 200 chercheurs se consacrent au développement de solutions de construction durables.

Les experts d'Holcim couvrent tous les domaines du bâtiment, des maçons et ingénieurs aux scientifiques des matériaux et experts en intelligence artificielle. Le centre se concentre sur des recherches de pointe, depuis la formulation à faible émission de carbone et la construction circulaire jusqu'à la rénovation écologique des bâtiments économes en énergie en cours d'utilisation.

Le Holcim Innovation Hub a ouvert ses portes le 6 septembre 2023. Les professionnels du secteur de la construction peuvent le visiter sur demande...