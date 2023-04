Holcim lance ECOCycle pour intensifier la construction circulaire

(Boursier.com) — Holcim lance ECOCycle, sa plate-forme technologique circulaire exclusive pour recycler les matériaux issus de la démolition en nouvelles solutions de construction. Avec ECOCycle, Holcim peut recycler 100% des matériaux dans une large gamme d'applications, des matières premières décarbonées dans la formulation de ciment à faible teneur en carbone, jusqu'aux agrégats dans le béton dans la construction routière.

Jan Jenisch, PDG Holcim : "Dans toutes les zones métropolitaines où nous opérons, nous sommes à l'avant-garde de la construction circulaire pour construire du neuf à partir de l'ancien. Grâce à notre technologie ECOCycle, nous pouvons construire des villes à partir de villes, en recyclant 100% des matériaux de construction et de démolition en de nouvelles solutions, afin que tout soit réutilisé et que rien ne soit perdu."

Holcim déploie sa technologie ECOCycle dans sa gamme de solutions matérielles pour intensifier la construction circulaire, en réduisant son utilisation des ressources naturelles. Sa technologie permet au béton, au ciment et aux granulats de contenir de 10 à 100% de matériaux recyclés ECOCycle à l'intérieur sans compromis sur les performances, tout en réduisant leur empreinte environnementale. La plate-forme technologique ECOCycle de Holcim est rendue possible par la distribution, le traitement, le broyage et le recyclage efficaces des matériaux de construction et de démolition dans de nouvelles solutions de construction.

Holcim déploie actuellement cette solution dans toute l'Europe. En France, Holcim construit le premier complexe de logements abordables au monde avec du béton recyclé à 100% ECOCycle à l'intérieur.