Holcim : La technologie ECOCycle se distingue

(Boursier.com) — La technologie circulaire ECOCycle de Holcim a été nommée "Phare de circularité dans l'environnement bâti", dans le cadre d'une initiative conjointe entre McKinsey & Company et le Forum économique mondial annoncée lors de la réunion annuelle de cette année à Davos.

La désignation Circularity Lighthouse récompense les solutions pionnières qui démontrent une approche de circularité nouvelle et distinctive, un impact et une valeur prouvés et substantiels, avec une échelle et une maturité significatives. La circularité dans l'environnement bâti a le potentiel de réduire les émissions initiales de carbone jusqu'à 75%, selon une étude de McKinsey.

Nollaig Forrest, directeur du développement durable chez Holcim : "La circularité change la donne pour décarboner la construction à grande échelle. Chez Holcim, nous exploitons plus de 100 centres de recyclage ECOCycle dans le monde pour favoriser la construction circulaire. Grâce à notre recyclage avancé des matériaux de démolition de construction, nous pouvons déjà réduire jusqu'à 40% l'empreinte CO2 du ciment. Ce n'est que le début; Alors que nous innovons et collaborons tout au long de la chaîne de valeur pour faire évoluer les normes de construction, nous visons à accélérer la transition vers la construction circulaire dans toutes les zones métropolitaines où nous opérons".

Grâce à sa technologie ECOCycle, Holcim peut recycler jusqu'à 100% des matériaux de démolition de construction dans une large gamme d'applications, depuis les matières premières décarbonées dans une formulation de ciment à faible teneur en carbone jusqu'aux granulats recyclés dans le béton circulaire. ECOCycle permet au béton, au ciment et aux granulats de contenir de 10% à 100% de matériaux de démolition de construction recyclés sans compromis sur les performances, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

En tant que leader mondial du recyclage, la circularité est au coeur du parcours de décarbonation d'Holcim. En construisant du neuf à partir de l'ancien, Holcim a recyclé près de 7 millions de tonnes de matériaux de démolition de construction en 2022 en de nouvelles solutions de construction. Cela représente plus de 1.000 camions de matériaux chaque jour. Accélérant ce rythme, Holcim vise à recycler plus de 20 millions de tonnes de matériaux de démolition de construction d'ici 2030 rien qu'en Europe, en développant la technologie ECOCycle pour atteindre 150 sites d'ici 2030.