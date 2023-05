Holcim : la biodiversité d'abord

(Boursier.com) — Holcim travaille avec le Science Based Targets Network (SBTN) pour soumettre des "objectifs de nature" pour validation en 2023, dans le cadre d'une initiative mondiale visant à établir les premières normes au monde pour une action d'entreprise ambitieuse et mesurable pour la nature.

Holcim a été sélectionnée par SBTN parmi les 17 premières entreprises mondiales et la seule de son secteur, sur la base de son approche scientifique avancée de la nature.

Les objectifs du groupe Holcim en matière de biodiversité sont basés sur son système d'indicateurs et de rapports sur la biodiversité (BIRS) développé en partenariat avec l'UICN pour garantir un impact mesurable et positif sur la biodiversité, ainsi que sur des engagements ambitieux de réduction et de reconstitution de l'eau douce. Ce travail s'appuie sur les objectifs climatiques alignés sur 1,5 oC d'Holcim, validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).