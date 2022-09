Holcim finalise son désinvestissement au Brésil

(Boursier.com) — Holcim a conclu la vente de ses activités au Brésil à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) pour une valeur d'entreprise de 1,025 milliard de dollars. L'accord a été conclu suite aux approbations des autorités brésiliennes. Cette transaction comprend les 5 cimenteries intégrées de Holcim, 4 stations de broyage, 6 sites de granulats et 19 installations de béton prêt à l'emploi.

L'Amérique latine reste toutefois une région de croissance stratégique essentielle pour Holcim. Au premier semestre 2022, Holcim a ainsi achevé une nouvelle ligne de production de ciment au Salvador et a considérablement étendu ses opérations de granulats au Salvador, en Équateur et en Colombie.

La société a également continué à étendre son réseau de vente au détail Disensa dans la région avec plus de 2.000 magasins dans huit pays.

