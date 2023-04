Holcim finalise l'acquisition des systèmes de toiture Duro-Last

(Boursier.com) — Les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes avant la date prévue

Holcim a finalisé l'acquisition de Duro-Last, un leader américain des systèmes de toiture commerciale, avec des ventes nettes pro forma de 540 millions USD. Duro-Last a un historique de croissance à deux chiffres sur le marché nord-américain très rentable de la toiture estimé à plus de 40 milliards USD grâce à des marques leaders, des technologies exclusives et des solutions sur mesure.

Les systèmes de Duro-Last complèteront et renforceront l'offre de toiture intégrée d'Holcim, avec des synergies attendues de 60 millions USD par an. Avec cette acquisition, les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes plus tôt que prévu.

À l'avant-garde de la durabilité, les systèmes de Duro-Last vont des toits frais, améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, à son programme primé "Recyclez votre toit", favorisant la circularité des toitures. Duro-Last est la première entreprise aux États-Unis à proposer des déclarations environnementales de produits vérifiées par des tiers pour ses solutions de toiture thermoplastique. Avec ces références, les systèmes de Duro-Last sont conformes aux certifications de construction écologique les plus avancées, telles que LEED.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité Solutions et Produits à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation.