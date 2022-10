Holcim finalise l'acquisition de la division Polymers Sealants North America (PSNA) d'Illinois Tool Works

(Boursier.com) — Holcim a finalisé l'acquisition de la division Polymers Sealants North America (PSNA) d'Illinois Tool Works. PSNA est un leader des solutions de revêtement, d'adhésif et d'étanchéité avec un chiffre d'affaires net estimé à 100 millions de dollars en 2022.

Avec plus de 150 employés et des usines de fabrication en Californie, en Arizona, au Texas, en Géorgie et au Massachusetts, PSNA va accélérer la croissance de Solutions & Products, notamment dans les domaines de l'étanchéité et des revêtements. "L'approche axée sur l'innovation de PSNA est très complémentaire de l'activité existante d'enveloppe de bâtiment de Holcim et devrait générer d'importantes synergies" commente le groupe cimentier.

Les solutions axées sur l'innovation de PSNA sont utilisées dans la construction, ainsi que dans d'autres industries telles que les composites aérospatiaux et l'énergie éolienne. "PSNA est idéalement positionnée pour capitaliser sur des domaines à forte croissance tels que la réfection de toitures, la construction écologique et l'efficacité énergétique. Cette transaction s'ajoute aux autres acquisitions récentes d'Holcim dans le domaine de la toiture et de l'isolation, de Firestone Building Products, Malarkey Roofing Products à SES. Le chiffre d'affaires net pro forma des activités de toiture et d'isolation d'Holcim devrait atteindre 3,5 milliards de francs en 2022" conclut la direction.