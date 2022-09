Holcim finalise l'acquisition de Cantillana

(Boursier.com) — Holcim a finalisé l'acquisition de Cantillana, un leader du marché des solutions de construction spécialisées en Belgique avec un chiffre d'affaires net estimé à 80 millions d'euros en 2022.

Cantillana propose une large gamme de systèmes de construction de façades et d'isolation thermique par l'extérieur. L'opération renforce encore la position d'Holcim dans les solutions de rénovation de bâtiments et d'efficacité énergétique, en s'appuyant sur les récentes acquisitions de PRB Group en France, PTB-Compaktuna en Belgique et Izolbet en Pologne.

Avec plus de 200 employés et 9 sites de production en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, l'empreinte et le portefeuille de produits de Cantillana généreront des synergies supplémentaires dans l'ensemble de l'entreprise et accéléreront la croissance de Solutions & Products en Europe.

Cantillana a été fondée en 1875 à Sint-Niklaas (Belgique) en tant que filiale d'une entreprise de construction et en 1982, l'entreprise a été acquise par le groupe Stadsbader.

L'acquisition va contribuer à faire progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim, avec l'objectif d'étendre son activité Solutions & Produits à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation...