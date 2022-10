Holcim finalise l'acquisition d'Izolbet

(Boursier.com) — Holcim a finalisé l'acquisition d'Izolbet, l'un des principaux acteurs du marché des solutions spécialisées pour le bâtiment en Pologne. Izolbet a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son EBITDA au cours des trois dernières années. L'acquisition renforcera la présence d'Holcim sur le marché très attractif de la rénovation, de l'isolation thermique et de la finition, et complétera le récent investissement d'Holcim dans une nouvelle usine de production d'enrobés secs à Cracovie.

Izolbet emploie environ 170 personnes et possède quatre usines de production à Budzy?, Gostynin, Kleszczów et Chmielów. Ses produits sont vendus par le biais de canaux de distribution à travers le pays, la plupart de ses activités se situant sur le marché à forte croissance de la réparation et de la remise à neuf.

L'acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité 'Solutions et produits' à hauteur de 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en progressant dans les segments de construction les plus attractifs, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.