Holcim fait l'acquisition de PASA

(Boursier.com) — Holcim annonce l'acquisition de PASA, l'un des principaux producteurs de solutions de toiture et d'étanchéité au Mexique et en Amérique centrale, avec un chiffre d'affaires net pro forma de 38 millions USD. En tant que leader en matière d'innovation, de durabilité et de qualité, PASA élargit l'offre de toiture et d'étanchéité d'Holcim et renforce son empreinte commerciale dans la région.

"En intégrant le réseau de distribution PASA existant aux solutions d'étanchéité de sa gamme de produits GacoFlex, Holcim offrira plus de valeur à ses clients grâce à une chaîne d'approvisionnement améliorée" commente le groupe.

Avec cette acquisition, Holcim fait progresser sa "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" avec l'objectif d'étendre son activité Solutions & Produits à 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments les plus attractifs de la construction, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.