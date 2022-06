(Boursier.com) — Holcim et la Fondation Norman Foster s'associent pour repenser les abris d'urgence afin d'en faire des logements "durables et résilients". Holcim utilisera son expertise dans les solutions innovantes à base de béton à faible émission de carbone et le logement abordable pour concevoir un concept de construction de 1.000 abris et d'un centre médical en une journée. L'objectif global est d'offrir un logement digne et résilient au nombre croissant de personnes déplacées dans le monde.

Jan Jenisch, PDG, Holcim : "Actuellement, plus de 80 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer dans le monde. Les abris d'urgence peuvent être plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête : ils doivent offrir aux gens la dignité et la sécurité d'un chez-soi. Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation Norman Foster pour mettre nos solutions, ainsi que notre expertise en matière de logement abordable, au service de cet objectif".

La collaboration débutera lors d'un atelier d'une semaine qui se tient du 6 au 10 juin 2022 à Madrid. Pour trouver des solutions pour ériger 1.000 abris abordables, capables de démonter, réutiliser et recycler, ainsi qu'une installation médicale en une journée, Holcim se concentrera sur des innovations telles que le béton à faible émission de carbone, les structures de support préfabriquées légères et les ciments verts pour la stabilisation des sols, combinés à ses expérience dans la construction de logements abordables.

Cette collaboration est conforme à l'engagement d'Holcim de contribuer à hauteur de 500 millions de francs suisses pour créer un impact social positif, cumulatif de 2021 à 2030, en menant des programmes de logement et d'infrastructure abordables, ainsi que des initiatives communautaires sur l'éducation, la santé et le développement des compétences.

En 2021, Holcim a investi plus de 40 millions de francs dans des initiatives sociales et a contribué à la construction et à la rénovation de plus de 3 200 bâtiments, des maisons aux écoles et hôpitaux, en étroite collaboration avec les communautés de l'Équateur à l'Algérie. Holcim a construit au Kenya le plus grand projet de logements abordables imprimés en 3D d'Afrique, développé par sa joint-venture 14Trees en partenariat avec CDC Group, l'institution britannique de financement du développement...