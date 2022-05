Holcim : du nouveau en Louisiane

(Boursier.com) — Holcim annonce avoir acquis Cajun Ready Mix Concrete dans la région métropolitaine de Baton Rouge, en Louisiane, aux États-Unis. La transaction intégrera l'expertise de Cajun, ainsi que ses huit usines de béton prêt à l'emploi, 108 employés et 51 camions malaxeurs. Ce rachat s'ajoute aux récentes acquisitions d'Holcim dans le béton prêt à l'emploi, conformément à la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte".

Cajun a été fondée en 2014 par Ryan Heck, un propriétaire-exploitant de béton prêt à l'emploi de troisième génération dans la région du Grand Baton Rouge depuis 1959. Elle fournit du béton et un service client haut de gamme aux partenaires résidentiels, commerciaux et industriels. "Cajun propose un excellent service client et une cote de sécurité irréprochable, tout en offrant un produit exceptionnel" commente le groupe...