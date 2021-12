Holcim continue de collaborer pleinement avec les autorités judiciaires françaises dans le dossier Lafarge

(Boursier.com) — Déclaration du Groupe Holcim suite à l'audition devant le tribunal de Lafarge SA le 29 novembre 2021.

Holcim continue de collaborer pleinement avec les autorités judiciaires françaises, qui ont interrogé le représentant de Lafarge SA le 29 novembre 2021, pour la deuxième fois depuis 2018. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, Beat Hess, Président du Conseil d'administration d'Holcim, a accepté de représenter Lafarge SA à l'audience.

A la clôture de l'entretien, il a déclaré : "Je ne peux pas commenter les détails de l'affaire car l'enquête est en cours. Ce que je peux dire, c'est que toutes les accusations portées contre Lafarge SA contrastent fortement avec tout ce que Holcim représente en tant qu'entreprise.

Les événements décrits concernant Lafarge SA ont été dissimulés au Conseil d'administration d'Holcim au moment de la fusion en 2015 et vont complètement à l'encontre des valeurs de notre entreprise.

Au nom du conseil d'administration d'Holcim, je tiens à réitérer à quel point nous sommes extrêmement choqués et consternés par les accusations portées contre Lafarge SA".

"Depuis qu'elle a pris connaissance de ce problème hérité de Lafarge SA en 2016, Holcim a engagé de manière proactive des experts tiers réputés pour mener une enquête indépendante approfondie et a partagé ses résultats de manière transparente avec les autorités judiciaires. Depuis, toutes les personnes mises en examen ne font plus partie de l'entreprise. Tous les événements examinés ont eu lieu avant la fusion de Lafarge et Holcim et ont été cachés à Holcim lors de la fusion.

Dans l'ensemble de ses activités dans le monde entier, Holcim opère selon les normes les plus élevées de gouvernance, d'éthique et d'intégrité avec une tolérance zéro pour toute violation. Ses 70.000 personnes dans le monde défendent ces principes chaque jour" conclut le dirigeant.