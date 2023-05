Holcim annonce l'acquisition de Besblock Ltd au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Holcim annonce acquérir Besblock Ltd, l'un des principaux fournisseurs de matériaux préfabriqués pour l'industrie de la construction des Midlands britanniques.

La plateforme technologique Besblock est dédiée à la production de blocs de construction durables, avec une capacité d'environ 2,5 millions de m(2) de blocs par an. Ses produits incluent le "Star Performer", leader de l'industrie, une solution sur site durable et polyvalente qui utilise des agrégats recyclés et 24% moins de matériaux qu'un bloc solide.

Besblock est le leader de l'industrie en matière de développement durable, avec l'une des flottes de camions les plus efficaces du pays, ainsi qu'une nouvelle chaudière à biomasse de 1,6 mégawatt et un système d'énergie renouvelable.

Miljan Gutovic, responsable régional Europe : "L'acquisition de Besblock Ltd est une étape importante pour devenir le premier fournisseur britannique de solutions de construction innovantes et durables. Avec sa gamme de produits et son fort profil de durabilité, nous sommes ravis d'unir nos forces à cette entreprise progressiste et leader du marché. J'ai hâte d'accueillir tous les employés de Besblock dans la famille Holcim et d'investir ensemble dans notre prochaine ère de croissance."

Besblock Ltd a été fondée en 1972, avec deux usines de fabrication basées à Telford (West Midlands). En tant que leader en matière de développement durable, Besblock s'est concentré sur le déploiement d'énergies renouvelables dans ses processus de fabrication et a investi de manière significative dans les technologies vertes ces dernières années...