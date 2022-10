(Boursier.com) — Le groupe Holcim annonce avoir acquis Wiltshire Heavy Building Materials (Wiltshire), l'une des principales sociétés de solutions de construction et de circularité des matériaux au Royaume-Uni, avec un chiffre d'affaires net de plus de 20 millions de CHF en 2021.

Moteur de la construction circulaire, Wiltshire recycle 150.000 tonnes de déchets de construction et de démolition chaque année en granulats et béton grâce à son système de récupération des matériaux à la fine pointe de la technologie.