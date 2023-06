Holcim : acquisition de Minerales y Agregados, un leader des mortiers et adhésifs avancés au Guatemala

(Boursier.com) — Holcim annonce l'acquisition de Minerales y Agregados, un leader des mortiers et adhésifs avancés au Guatemala. Minerales y Agregados représente la première usine de production d'Holcim au Guatemala, tout en élargissant la gamme de solutions et de produits de la région avec une nouvelle ligne d'activité. Holcim prévoit de créer des synergies en élargissant l'approvisionnement en Minerales y Agregados de ses usines de Metapán, au Salvador, ainsi qu'en élargissant l'offre avancée de mortiers et d'adhésifs du réseau de distribution Disensa.

Oliver Osswald, responsable régional Amérique latine : "Avec Minerales y Agregados, nous continuons à développer notre empreinte géographique, tout en élargissant notre gamme de solutions de construction avancées. Le secteur de la construction au Guatemala est hautement spécialisé et exige des solutions de classe mondiale. Minerales y Agregados est un complément parfait pour nous aider à répondre à ces besoins. Nous sommes impatients d'accueillir les employés de Minerales y Agregados dans la famille Holcim et d'ouvrir ensemble notre prochaine ère de croissance.

Minerales y Agregados a été fondée en 2014 par la famille Coronado. Elle possède une usine de production au Guatemala. En plus des mortiers secs, l'entreprise vend également d'autres solutions aux secteurs de la construction et de l'agriculture.

Avec cette acquisition, Holcim fait progresser sa "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte", visant à étendre son activité Solutions & Produits à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en pénétrant les segments les plus attractifs de la construction, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.