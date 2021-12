Holcim : acquisition bien reçue

(Boursier.com) — Holcim grimpe de 2,2% à 44,25 euros ce jeudi, alors que le groupe a signé un accord pour acquérir Malarkey Roofing Products, une entreprise leader sur le marché américain de la toiture résidentielle avec des ventes nettes prévues en 2022 de 600 millions de dollars et un EBITDA de 120 millions de dollars. Malarkey Roofing Products a un historique de croissance à 2 chiffres sur le marché américain très rentable de la toiture résidentielle de 19 milliards de dollars. Malarkey est complémentaire de Firestone Building Products dans le segment commercial, positionnant Holcim comme un fournisseur complet de toitures. La forte notoriété de la marque Malarkey est motivée par son leadership en matière d'innovation et de développement durable avec un modèle commercial circulaire.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste neutre sur le cimentier avec un objectif de cours stable à 53 CHF.

L'acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité Solutions et produits à hauteur de 30% des ventes nettes du groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attrayants, de la toiture et de l'isolation à la réparation et à la rénovation.

"La transaction est conforme à l'engagement d'Holcim en faveur d'une discipline financière stricte et est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires aux États-Unis. Sa clôture est prévue au premier trimestre 2022" a commenté la direction.