Holcim acquiert ZinCo pour faire progresser les systèmes de toiture écologique

(Boursier.com) — Holcim annonce avoir acquis ZinCo, un leader des systèmes avancés de "toitures vertes" basé en Allemagne. Avec ses systèmes intégrés de toiture verte et solaire, Zinco élargit l'approche de vente des spécifications d'Holcim. "En travaillant avec des partenaires tout au long de la chaîne de valeur, les solutions sur mesure de ZinCo sont capables d'introduire plus de nature dans les villes, améliorant ainsi le bien-être urbain, depuis la réduction des effets des îlots de chaleur jusqu'à l'amélioration de la qualité de l'air" commente le groupe.

Jamie Gentoso, responsable mondial, Solutions et produits, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir ZinCo dans la famille Holcim pour faire progresser notre gamme de systèmes de toiture durables et apporter plus de nature dans les villes. ZinCo est reconnu comme un leader dans les systèmes avancés de toitures vertes avec un réseau bien établi tout au long de la chaîne de valeur, des architectes et développeurs aux distributeurs et entrepreneurs. Cette acquisition étend notre leadership dans les systèmes de toiture avancés et élargit les solutions d'enveloppe de bâtiment innovantes et durables disponibles pour nos clients".

L'expertise de ZinCo en matière de toiture, de l'agriculture urbaine à la gestion des eaux pluviales et à la biodiversité, est complémentaire de l'activité de toiture existante d'Holcim et de sa mission globale de diriger la transition vers une construction durable. ZinCo, qui conservera sa marque après l'acquisition, a fourni des solutions de toiture durables pour une grande variété de projets, notamment la 'High Line' à New York et le centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos à Athènes.

Avec cette acquisition, Holcim poursuit son objectif d'étendre son activité Solutions & Produits jusqu'à hauteur de 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments les plus attractifs de la construction, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.