Holcim acquiert une activité de granulats aux États-Unis

(Boursier.com) — Le groupe Holcim a acquis les carrières de sable et de granulats de Pioneer Landscape Centers, un leader sur les marchés à croissance rapide de Denver, Phoenix et Colorado Springs et un important fournisseur de granulats de construction pour la région.

La transaction comprend treize carrières et complète l'acquisition par Holcim en décembre 2022 de réserves d'agrégats à Greeley, Colorado.

Les acquisitions soutiendront la croissance d'Holcim dans la région pendant plusieurs décennies.

Toufic Tabbara, chef de région, Amérique du Nord : "Cette transaction offre des synergies importantes pour notre activité plus large de béton prêt à l'emploi. Compte tenu de la forte croissance attendue dans la région, nous sommes ravis de réaliser des acquisitions qui anticipent les besoins de nos clients, et nous nous réjouissons d'accueillir nos nouveaux collègues dans la famille Holcim."

L'acquisition fera progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim en alimentant davantage la croissance grâce à des acquisitions complémentaires dans les activités de granulats et de béton prêt à l'emploi.