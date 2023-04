Holcim acquiert Sivyer Logistics

(Boursier.com) — Holcim annonce l'acquisition de Sivyer Logistics, un important spécialiste du traitement des déchets de construction et de démolition recyclés (CDW) pour le marché de la construction de Londres. Sivyer traite actuellement environ 1 million de tonnes de matériaux par an, en utilisant des technologies de recyclage et de récupération de pointe pour récupérer plus de 500.000 tonnes d'agrégats recyclés et de sols fabriqués.

Cette acquisition représente une étape supplémentaire vers la construction circulaire pour rendre les villes plus durables.

L'acquisition fera progresser les objectifs ambitieux de développement durable de la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim, en particulier son objectif de recycler 10 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition d'ici 2025.