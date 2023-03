(Boursier.com) — Holcim acquiert Quimexur, l'un des principaux producteurs de membranes liquides pour les applications de toiture et d'étanchéité en Argentine. Une opération qui fait suite au déploiement de la gamme de produits GacoFlex TechoProtec en Amérique latine, après l'acquisition de Firestone Building Products en 2021.

"TechoProtec, un système de toiture d'étanchéité et d'isolation thermique haut de gamme, fait progresser l'ambition d'Holcim de devenir un leader des systèmes de toiture et d'étanchéité en Amérique latine" commente le groupe.

Avec cette acquisition, Holcim fait progresser sa "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte", visant à étendre son activité Solutions & Produits à hauteur de 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en pénétrant les segments les plus attractifs de la construction, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.