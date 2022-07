Holcim acquiert les activités de carrière et d'asphalte du groupe Mathers au Quebec

(Boursier.com) — Holcim a acquis les activités de carrière et d'asphalte de Mathers Group Inc. au Québec, y compris Carrière St-Eustache Ltée et Pavage St-Eustache Ltée. Cette acquisition élargira la présence du Groupe Holcim sur le marché dynamique du Québec, où les investissements dans les infrastructures devraient générer une forte croissance dans la région de l'Est du Canada... En tant que plus grand producteur de pierre concassée au Québec, cette transaction marque également la plus importante acquisition de granulats d'Holcim dans la région depuis plus d'une décennie.

Tous les actifs de carrière et d'asphalte du groupe Mathers, ainsi que ses 80 employés, feront partie du groupe Holcim. L'acquisition élargira également l'offre d'Holcim en matière de béton et d'asphalte recyclés, faisant progresser son objectif stratégique de construction circulaire de recycler 100 millions de tonnes de matériaux d'ici 2030.

L'acquisition fait progresser la " Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte " de Holcim dans le but de stimuler la croissance par le biais d'acquisitions ciblées sur des marchés matures dans les secteurs des granulats et du béton prêt à l'emploi...