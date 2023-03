Holcim acquiert INDAR pour renforcer son offre de vente au détail au Mexique

(Boursier.com) — Holcim annonce avoir acquis INDAR, l'un des principaux grossistes de matériel au Mexique qui réalise un chiffre d'affaires net de 71 millions USD en 2022. Avec cette acquisition, Holcim ajoute plus de 10.600 produits matériels supplémentaires à sa gamme de solutions sur l'ensemble de son réseau de distribution Disensa.

INDAR fournit du matériel de plus de 80 grandes marques, des besoins de toiture aux outils et adhésifs jusqu'aux fournitures électriques et de plomberie. L'acquisition comprend les 9 centres de distribution d'INDAR à travers le pays, ainsi que son centre de distribution à Guadalajara.

Oliver Osswald, responsable régional Amérique latine : "La large gamme de produits matériels d'INDAR renforce l'ensemble de notre réseau Disensa de plus de 2.000 magasins en Amérique latine. Avec son puissant réseau logistique et sa volonté d'offrir le meilleur en matière de service, de qualité et d'expérience client, INDAR s'intégrera parfaitement à notre réseau Disensa en renforçant sa gamme de produits et sa proposition de valeur. J'ai hâte d'accueillir les 420 employés d'INDAR dans la famille Holcim, alors que nous abordons ensemble notre prochaine ère de croissance."

INDAR est un leader du matériel dans le centre-ouest du Mexique depuis 35 ans. Dans le cadre d'Holcim, l'entreprise élargira l'offre de vente de Disensa et ouvrira un canal de vente en ligne supplémentaire pour le ciment en sac d'Holcim, y compris le ciment à faible émission de carbone ECOPlanet, ainsi que d'autres produits Holcim tels que la toiture Gacoflex.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité Solutions et Produits à hauteur de 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation.