Holcim acquiert HM Factory pour entrer sur le marché de la préfabrication en Pologne

(Boursier.com) — Le groupe Holcim acquiert HM Factory, un fournisseur de solutions préfabriquées en béton qui réalise un chiffre d'affaires net de CHF 18 millions. Ses solutions couvrent une grande variété de besoins, tels que les murs, les escaliers et les balcons. HM Factory est idéalement positionnée pour capitaliser sur la croissance de la construction industrielle et résidentielle. L'entreprise adresse des projets de construction en Pologne et exporte vers les marchés scandinaves.

HM Factory est basée près de Varsovie et emploie 70 personnes. Ses solutions préfabriquées utilisent moins de matériaux, sans compromettre la durabilité ou la qualité, tout en réduisant la quantité de déchets générés sur le chantier. Avec Holcim, HM Factory vise à tirer parti des tendances de construction innovantes, telles que la technologie d'impression '3D' pour favoriser une conception intelligente.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité 'Solutions et Produits' à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation.