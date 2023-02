Holcim acquiert FDT Flachdach Technologie GmbH

(Boursier.com) — Holcim annonce avoir signé un accord pour acquérir FDT Flachdach Technologie GmbH (FDT), l'un des principaux fabricants de toitures thermoplastiques qui présente une forte présence sur les marchés européens à croissance rapide et affiche un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros en 2022.

En tant que leader technologique et durable dans son secteur, FDT complétera l'offre de toiture intégrée d'Holcim et renforcera l'empreinte géographique de l'entreprise. Avec cette acquisition, les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes plus tôt que prévu.

FDT a été fondée en 1873 sous le nom de "Schildkröt Werke" et a son siège social à Mannheim, en Allemagne, avec des sites en Allemagne, en France et en Belgique. Avec ses trois gammes de produits membranes de toiture, systèmes d'éclairage et protection contre les acides, FDT propose des solutions rentables, innovantes et flexibles pour les systèmes de toiture étanches qui répondent aux normes de qualité les plus élevées de l'industrie.

FDT est un leader en matière de développement durable.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 -

Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité Solutions et Produits à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation.

La transaction est conforme à l'engagement d'Holcim envers une discipline financière stricte et est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires. Le bouclage du deal est prévu au premier trimestre 2023.