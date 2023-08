Holcim acquiert Cooper Standard Technical Rubber

(Boursier.com) — Holcim a finalisé l'acquisition de Cooper Standard Technical Rubber GmbH (CSTR), l'un des principaux fabricants de produits en caoutchouc hautement durables et techniques, utilisés pour les systèmes de toiture.

Situé à Mannheim, en Allemagne, CSTR propose un département de 'R&D' innovant, des installations de production à la pointe de la technologie, ainsi qu'une équipe expérimentée de 130 employés, qui alimenteront la croissance de l'activité de toiture de Holcim à travers l'Europe.

Jamie Gentoso, Global Head, Solutions & Products d'Holcim, a déclaré : "Avec CSTR, nous élargissons encore notre plateforme de toiture en Europe. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les employés de CSTR dans la famille Holcim et j'ai hâte d'investir ensemble dans la prochaine ère de croissance de cette entreprise. En élargissant notre offre de systèmes de toiture, nous pouvons jouer un rôle plus important dans la fourniture de solutions innovantes et durables pour des bâtiments économes en énergie et contribuer au pacte vert de l'Union européenne.

L'approche axée sur l'innovation de CSTR est très complémentaire de l'activité de toiture existante d'Holcim. Avec son usine de production stratégiquement située dans la région Rhin-Neckar, CSTR vient s'ajouter aux autres acquisitions récentes d'Holcim dans le domaine de la toiture et de l'isolation, notamment FDT Flachdach Technologie GmbH, un fabricant leader de toitures thermoplastiques. Holcim poursuivra les activités commerciales existantes de CSTR et servira sa clientèle existante, tout en élargissant ses activités sous le nouveau nom de Holcim Technical Solutions & Products GmbH.

Avec cette acquisition, Holcim fait progresser sa "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte", visant à étendre son activité Solutions & Produits à 30% du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en pénétrant les segments les plus attractifs de la construction, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.