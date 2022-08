(Boursier.com) — Holcim a finalisé avec succès l'acquisition de SES Foam LLC, la plus grande société indépendante d'isolation en mousse pulvérisée aux États-Unis avec un chiffre d'affaires net estimé de 200 millions USD en 2022. SES a un historique de croissance à deux chiffres, avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et biosourcées pour des projets neufs et de rénovation verte.