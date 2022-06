(Boursier.com) — Holcim a conclu un accord pour acquérir SES Foam LLC, la plus grande société indépendante d'isolation en mousse pulvérisée aux États-Unis avec un chiffre d'affaires net de 200 millions USD en 2022 (est.). SES a un historique de croissance à deux chiffres, avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et biosourcées pour des projets neufs et de rénovation verte.

Cette transaction s'ajoute aux récentes acquisitions d'Holcim, de Firestone Building Products à Malarkey, portant son chiffre d'affaires proforma 2022 dans les activités de toiture et d'isolation à 3,5 milliards de dollars.

Fondée en 2009 et basée à Spring, au Texas, SES a une histoire d'innovation avec des solutions comme SucraSeal, la première mousse isolante pulvérisée à base de saccharose à être certifiée par le Département américain de l'agriculture pour sa haute teneur en produits biosourcés. SES propose des produits de qualité supérieure qui améliorent l'efficacité énergétique et le confort thermique des bâtiments, tout en réduisant leur empreinte carbone.

L'entreprise se distingue par ses services à valeur ajoutée aux entrepreneurs, y compris l'instruction technique sur place, le conseil aux entreprises, l'image de marque et le soutien à la génération de prospects.

Cette acquisition fait progresser la "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte" d'Holcim dans le but d'étendre son activité Solutions et produits à 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025. Elle élargit la portée d'Holcim sur les marchés attractifs de l'isolation, ainsi que sur les marchés de la réparation et de la rénovation.