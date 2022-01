(Boursier.com) — Holcim a conclu un accord pour acquérir PRB Group, le plus grand fabricant indépendant français de solutions de construction spécialisées avec un chiffre d'affaires net 2022 (est.) de 340 millions d'euros. Le Groupe PRB propose une large gamme de solutions de construction de haute performance, des revêtements et isolants aux adhésifs et systèmes de revêtement de sol avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et de rénovation.

Avec son leadership en matière de développement durable et d'éco-conception, le Groupe PRB est un partenaire de premier plan pour soutenir la nouvelle réglementation française (RE2020) faisant progresser l'efficacité énergétique des bâtiments... Les produits et solutions de PRB Group sont très complémentaires à ceux d'Holcim et étendent sa portée sur le marché à forte croissance de la réparation et de la remise à neuf. La large présence du Groupe PRB couvre l'ensemble du marché français avec plus de 700 personnes et des installations à la pointe de la technologie, dont son Centre de Recherche & Développement, 5 sites de fabrication et 26 entrepôts, ainsi que 1.300 distributeurs.

Fondé en 1975, le Groupe PRB est devenu le premier fabricant indépendant français de solutions spécialisées dans le bâtiment. Son portefeuille axé sur l'innovation s'étend des revêtements et des isolants aux adhésifs et aux systèmes de revêtement de sol, avec une position forte dans les segments haut de gamme, de l'efficacité énergétique à la réparation et à la rénovation. Leader reconnu en matière de développement durable, le centre de R&D de pointe du Groupe PRB innove en permanence pour des produits d'éco-conception et de haute performance faciles à utiliser. Avec sa gamme "Responsable et Durable", elle propose la première et la seule gamme complète de solutions de construction de spécialités à empreinte carbone réduite en France. Alors que le gouvernement français alloue 7,5 milliards d'euros à la construction bas carbone dans son plan de relance, le marché de la rénovation de logements a un potentiel de croissance de 18%, établissant une solide plate-forme de croissance pour PRB.