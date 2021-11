Hoffmann : succès de l'appel au marché

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies réalise avec succès son augmentation de capital et lève 22,5 ME, marquant une étape clé pour son développement à l'international et en France.

La demande totale a atteint 1.845.441 actions, soit 41,5 ME, représentant un taux de souscription de 185% du montant de l'augmentation de capital.

Le montant de l'augmentation de capital s'élève à 22,5 ME, sur la base d'un prix de souscription de 22,50 Euros par action.

Le produit de l'augmentation de capital doit permettre à Hoffmann Green Cement Technologies de se doter de ressources complémentaires pour développer son activité à l'international et accélérer son développement en France.