Hoffmann : perte nette 2019 de 4,3 ME

Hoffmann : perte nette 2019 de 4,3 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, Hoffmann Green a généré un chiffre d'affaires de 0,6 ME.

L'EBITDA 2019 s'élève à -1,8 ME contre -0,8 ME en 2018 compte tenu de la montée en charge industrielle et commerciale de la société ainsi que du renforcement des équipes permettant de soutenir le développement prévu.

Le Résultat Opérationnel Courant (EBIT) ressort à -3,1 ME contre -1 ME en 2018. Le résultat net de la Société ressort à -4,3 ME.

La trésorerie nette ressort à 52,6 ME.

Dans le contexte actuel, la société ne dispose pas d'information suffisamment précise à ce stade pour remettre en question les objectifs prévus pour 2024, à savoir atteindre une capacité de production totale de 550.000 tonnes de ciments décarbonés par an et générer un chiffre d'affaires d'environ 120 ME représentant

3% des parts de marché du ciment en France à cette date, avec une marge d'EBITDA d'environ 40%.