Hoffmann Green signe un partenariat pour distribuer ses ciments décarbonés au sein des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un partenariat structurant pour commercialiser ses ciments décarbonés sans clinker à destination du marché 'BtoC' via le réseau de distribution des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme (du Groupement Les Mousquetaires).

Dans le cadre de cet accord, les quatre enseignes de bricolage du groupement Les Mousquetaires, Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme poursuivent concrètement leur action en faveur d'une stratégie RSE globale et ambitieuse : "développer un commerce plus responsable, engagé et ancré dans les territoires, ainsi qu'accompagner les projets d'aménagement de leurs clients tout en préservant les ressources de la planète". Avec 600 points de distribution à travers toute la France, ces enseignes deviennent le premier réseau national à distribuer du ciment décarboné sans clinker.

Hoffmann Green Cement Technologies fournira à ces enseignes ses ciments décarbonés sans clinker PRO CEMENT (H-UKR) et H-IONA, conditionnés en sacs de 25 Kgs, afin d'adresser pour la première fois l'important marché des particuliers.

Le ciment PRO CEMENT (H-UKR) est un ciment avec 0% de clinker et à faible consommation énergétique ; fabriqué à froid à base de co-produits industriels et d'activateurs issus de l'industrie chimique, il présente une empreinte carbone divisée par 3,5 par rapport à un ciment traditionnel Portland (CEM 1).

Le ciment H-IONA convient à toutes les applications du domaine de la construction. Premier ciment de la gamme Hoffmann à obtenir le marquage CE, il permet de diviser par 5 les émissions de CO2 par rapport à un ciment traditionnel Portland (CEM 1).

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Nous sommes particulièrement fiers de la signature de ce partenariat avec les enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme qui constitue pour Hoffmann Green un premier point d'entrée d'envergure en vue d'adresser le marché du BtoC. La commercialisation de nos ciments décarbonés sans clinker auprès des particuliers s'inscrit dans le prolongement de notre mission : offrir des solutions innovantes, durables et accessibles à tous pour décarboner le secteur de la construction. Le maillage à l'échelle nationale et la diversité de la clientèle des enseignes partenaires devraient permettre d'accroitre significativement la notoriété et la demande de nos ciments dans un marché en plein essor".

Pascal PRUGNEAU, Vice Président d'ITM Equipement de la maison, ajoute : "Ce partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies s'inscrit en parfaite cohérence avec le déploiement de notre stratégie RSE et ce afin d'accompagner les clients de nos enseignes bricolage vers des solutions à faible empreinte carbone. La commercialisation de leurs solutions innovantes et durables à travers l'intégralité de notre réseau en France nous positionne comme le premier acteur national à distribuer du ciment décarboné sans clinker."