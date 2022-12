Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.)

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un contrat de 3 ans avec engagement de volumes, avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort en Charentes Maritime (17), soit à moins de 100 km du siège industriel d'Hoffmann Green basé à Bournezeau (85).

Hoffmann Green fournira à E.C.B.L, pour les trois prochaines années, son ciment décarboné sans clinker en vue de la réalisation de travaux de gros oeuvre tels que la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, privés, tertiaires et de bureaux ; ainsi que des réhabilitations conséquentes afin de restaurer le patrimoine. Il s'agit du premier contrat avec engagement de volumes signé par Hoffmann Green avec une entreprise générale du bâtiment dont le siège est implanté à proximité de la Société vendéenne. Ce partenariat illustre le dynamisme et l'innovation présents localement en faveur de la décarbonation du secteur du bâtiment.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Nous sommes toujours très fiers de conclure des partenariats avec des acteurs locaux tel que E.C.B.L. Grâce à ce partenariat et nos ciments décarbonés 0% clinker, Hoffmann Green va pouvoir accompagner l'une des plus grosses entreprises du bâtiment du département Charente-Maritime dans la matérialisation de ses engagements environnementaux et donc contribuer à réduire l'impact carbone du secteur de la construction sur le territoire."

Jean-Pierre CHAMBET, Président d'E.C.B.L, précise : "Reconnu pour son savoir-faire et la grande qualité de ses réalisations, E.C.B.L. s'engage à travers ce contrat dans un tournant nécessaire en faveur de la décarbonation du secteur du bâtiment. Nous remercions l'ensemble des équipes d'Hoffmann Green qui avec ses solutions disruptives et opérationnelles nous permettent d'oeuvrer pour des constructions éco-responsables dès aujourd'hui."