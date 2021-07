Hoffmann Green : signature d'un contrat de 3 ans avec Alegina

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature d'un contrat d'une durée de 3 ans pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés avec Alegina, entreprise vendéenne spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux et de produits innovants à partir de coquilles d'huîtres et de coquillages.

Ce partenariat commercial avec engagement de volume porte sur la réalisation de dalles et pavés drainants réalisés à partir des ciments Hoffmann Green et des granulats issus de coquilles broyées de la société Alegina, particulièrement adaptés aux besoins de la lutte contre l'artificialisation des sols, du drainage des eaux de pluie et de la végétalisation des aménagements urbains. Ces réalisations innovantes issues de produits écologiques biosourcés sont destinées à des projets d'aménagement urbain visant à bâtir les villes éco-responsables de demain.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Marier urbanisation et respect de l'environnement est la raison d'être que nous partageons avec Alegina. Nous sommes ainsi très fiers de signer ce partenariat avec cette société vendéenne spécialisée dans la valorisation des coquilles d'huîtres, déchet naturel présent en grande quantité sur la façade atlantique. Ce nouveau contrat renforce notre présence sur le marché de la préfabrication et permet d'associer nos technologies à d'autres solutions disruptives et innovantes ; et ce dans un but commun : la décarbonation du secteur de la construction par la mise en pratique d'une véritable économie circulaire."

Philippe Gaboriau, Président de Alegina, ajoute : "Associer notre solution au ciment Hoffmann Green, dont la performance environnementale et la valeur ajoutée ont déjà été prouvées, constitue pour nous une véritable opportunité pour accélérer le développement de notre jeune société. Ce partenariat matérialise le dynamisme de l'écosystème vendéen dans l'application de solutions alternatives plus responsables pour les constructions de demain."

