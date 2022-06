Hoffmann Green sélectionné pour intégrer le programme French Tech Green20

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies fait partie des 20 pépites françaises qui ont été sélectionnées par le Ministère de la Transition écologique pour participer au programme French Tech Green20. Depuis 2014, Hoffmann Green conçoit et produit une gamme complète de ciments décarbonés 0% clinker qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Adressant l'ensemble du marché de la construction, ces innovations de rupture permettent d'agir sur l'environnement dès maintenant afin de construire les villes durables de demain en favorisant l'économie circulaire et l'utilisation des ressources locales.

Amené à devenir un leader sur le marché de la construction éco-responsable, Hoffmann Green intègre, cette année, la promotion 2022 du programme French Tech Green20. Piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique, ce programme lui permettra de bénéficier d'une visibilité renforcée, d'un accompagnement de différentes institutions et organisations publiques, d'une intégration dans la diplomatie économique, et d'un accompagnement spécifique sur les enjeux greentech (mise en relation avec des experts ministériels et scientifiques pour mieux appréhender les enjeux technologiques ; médiation avec les organismes certificateurs ; etc).

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co- fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, ont déclaré : "Nous sommes fiers de faire partie du panel des pépites vertes françaises qui agissent pour la transition écologique et qui vont intégrer le programme French Tech Green20. Cette nouvelle distinction vient valoriser le travail de l'ensemble de nos collaborateurs que nous tenons à remercier et appuyer la stratégie que la Société n'a cessé de développer depuis sa création en 2014. Porté par un solide carnet de commandes et une avance technologique certaine et validée, le futur d'Hoffmann Green s'annonce prometteur et nous permettra de consolider notre position de 1er producteur de ciment décarboné au service d'une industrie de la construction plus responsable."