Hoffmann Green : recherché

(Boursier.com) — Hoffmann Green progresse de 1,3% à 19,50 euros, alors que le spécialiste du ciment décarboné a annoncé la signature d'un contrat avec la compagnie d'assurance AXA. Ce nouveau contrat d'assurance a pour objet de garantir l'activité de fabrication du béton à base de ciment H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cemen Technologies qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel. La société bénéficie désormais d'un contrat d'assurance garantissant la fabrication à base de ciment H-UKR, de tous les produits préfabriqués et des bétons prêts à l'emploi destinés aux logements ou au tertiaire.

Hoffmann Green Cement Technologies garantit ses clients, avant et après livraison des produits ou réception des travaux, incluant les frais de dépose et de repose étendus aux frais de reconstruction, des produits finis conçus avec son ciment H-UKR.

Portzamparc parle d'une "étape importante pour Hoffmann Green et la technologie H-UKR qui, à l'aide de ce contrat, apporte des garanties complémentaires et un moindre risque aux partenaires du groupe". L'analyste rappelle que H-UKR représente dans ses estimations plus de 85% du tonnage vendu à horizon 2025 et vise un cours de 21,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.