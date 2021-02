Hoffmann Green : positionnement validé

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies monte de 0,9% ce jeudi à 34,30 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a obtenu plusieurs évaluations concernant sa démarche RSE... "Nous retenons la bonne notation dans la démarche ACT (Assessing low carbon transition) de l'ADEME où Hoffmann Green obtient la note de 13A+ (note entre 0 et 20, A pour stratégie cohérente et + pour amélioration), contre une moyenne secteur de 9B+, et son classement à la 3e place sur 115 entreprises opérant dans les matériaux de construction par le cabinet Sustainalytics" commente Portzamparc qui précise : "Cette information n'est pas une surprise, elle permet toutefois d'officiellement positionner le groupe dans sa stratégie RSE". De quoi rester à "conserver" sur le dossier.