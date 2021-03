Hoffmann Green : la perte nette 2020 s'élève à -6,1 ME

(Boursier.com) — Si le carnet de commandes global d'Hoffmann Green Cement n'a pas été affecté par la pandémie, en revanche, son exécution a été décalée avec des reports estimés de 6 à 24 mois à date. A fin mars, le carnet de commandes s'établit à plus de 190 000 tonnes de ciment, un niveau en phase avec le plan commercial de la société.

La société enregistre un chiffre d'affaires 2020 de 504 KE correspondant principalement à la vente au volume de ciments, représentant 1 775 tonnes. Le volume vendu de ciments est en croissance sur un an (1 098 tonnes en 2019). Le léger repli du chiffre d'affaires sur un an (620 KE) s'explique par la baisse des prestations d'ingénieries.

Les charges opérationnelles comprennent des charges de personnel de 1,2 ME, reflétant la montée en puissance des équipes. Elles incluent aussi des charges externes pour 3,2 ME liées notamment aux achats de matières premières et de tests réalisés avec les partenaires au cours de la période.

L'EBITDA 2020 s'élève à -4,1 ME contre -1,8 ME sur la même période en 2019 du fait de l'augmentation des charges opérationnelles. Au 31 décembre 2020, la société enregistre une augmentation de ses dotations aux amortissements liée à la mise en service d'installations et d'équipements en 2019 et au début de l'année 2020.

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit ainsi à -5,9 ME au 31 décembre 2020. Le Résultat Financier 2020 représente une charge de 2,1 ME, notamment composée d'une charge sur cession de valeurs mobilières de 2,1 ME. Après prise en compte d'un produit d'impôt de 2,0 ME, le Résultat Net au 31 décembre 2020 s'élève à -6,1 ME, contre -4,34 ME en 2019.

La société confirme ses objectifs de production à 2025/2026, à savoir atteindre une capacité de production totale de 550 000 tonnes de ciments décarbonés par an avec la construction de ses deux sites de production additionnels (H2 et H3) et générer un chiffre d'affaires d'environ 120 ME représentant 3% des parts de marché du ciment en France à cette date, avec une marge d'EBITDA d'environ 40%.