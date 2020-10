Hoffmann Green étend son partenariat avec le préfabricant Soriba

Hoffmann Green étend son partenariat avec le préfabricant Soriba









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce qu'il étend son partenariat avec le préfabricant Soriba.

Déjà partenaire d'Hoffmann Green pour l'application des prémurs architectoniques, ce contrat permettra à la société Soriba, entreprise vendéenne et leader dans la conception de produits préfabriqués béton, de fabriquer des escaliers bas carbone dans sa future usine 4.0 située à Fontenay-Le-Comte en Vendée à proximité du site d'Hoffmann Green Cement Technologies.

Cette usine 4.0 de 6.500 m2 munie d'un process industriel semi automatisé équipé d'un système moderne de durcissement des bétons avec gestion de la température et de l'hygrométrie, devrait être opérationnelle dès l'été 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Nous sommes ravis d'annoncer la signature de l'extension du partenariat avec Soriba, une société vendéenne qui affiche les mêmes ambitions de recherche et d'innovation pour décarboner le secteur de la construction que celles d'Hoffmann Green, et avec qui nous étions déjà partenaire pour l'application des prémurs architectoniques. Cet engagement avec un partenaire innovant démontre l'attractivité du ciment Hoffmann Green pour contribuer à la réduction de l'impact carbone du secteur du bâtiment."

Stéphane Garnier, Président Directeur Général de Soriba, ajoute : "L'utilisation de ciment Hoffmann Green, permettant de réduire de façon très significative les émissions de CO2 dans la fabrication du béton, pour la production d'escaliers bas carbone s'inscrit parfaitement dans la démarche éco-responsable et d'innovation permanente de notre société. Nous avons déjà pu tester l'efficacité de ce ciment sans clinker pour les prémurs architectoniques, ce nouveau contrat pour la fabrication industrielle de nos escaliers dans notre future usine est une preuve de sa compétitivité et de sa pertinence face aux enjeux actuels du secteur."