Hoffmann Green : convention de partenariat avec AL'MA

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'une convention de partenariat avec AL'MA, l'acteur de référence de l'habitat durable mahorais qui s'engage à promouvoir jusqu'en 2030 la construction de logements à base de ciment décarboné Hoffmann Green.

Le savoir-faire d'AL'MA dans la production de logements abordables, durables et diversifiés, s'appuie sur l'expertise territoriale du Groupe Action Logement, en prenant en compte les spécificités locales et en promouvant le développement économique et social. AL'MA, filiale immobilière d'Action Logement créée en mars 2022, a été conçue pour être un outil au service de la politique de l'habitat portée par les collectivités de Mayotte.

Lors de la création d'AL'MA, le groupe Action Logement a pris l'engagement de produire 5.000 logements en dix ans et répondre ainsi aux besoins du territoire de Mayotte et de leurs parties prenantes.

La convention signée ce jour avec Hoffmann Green Cement a pour objet de valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker, dans une démarche d'innovation pour construire plus et mieux. Ce partenariat qui s'étend jusqu'en 2030 concrétise l'engagement d'AL'MA à soutenir le développement de logements performants à faible empreinte carbone et illustre sa démarche environnementale au service d'une offre de construction durable et de qualité.