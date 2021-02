Hoffmann Green confirme sa stratégie RSE

(Boursier.com) — Depuis sa création, Hoffmann Green Cement Technologies, a pour objectif de décarboner le secteur de la construction en produisant et en commercialisant du ciment décarboné sans clinker dont l'empreinte carbone est divisée par cinq par rapport au ciment traditionnel. En 2020, Hoffmann Green a structuré une démarche RSE globale et vient d'obtenir plusieurs évaluations favorables qui illustrent l'engagement de la société en la matière. Le pionnier du ciment décarboné sans clinker, obtient des évaluations positives de la part d'acteurs indépendants spécialisés en notation extra-financière, validant sa stratégie environnementale et sociale.

Les enjeux liés à la RSE sont au coeur même de la raison d'être d'Hoffmann Green, qui est de décarboner le secteur de la construction. Nous sommes très fiers de constater que nos engagements en faveur du développement durable sont récompensés par des évaluations positives de la part d'acteurs nationaux et internationaux. Nous allons poursuivre nos efforts pour maintenir la dynamique de cette démarche impactante et oeuvrer ainsi au déploiement de notre stratégie globale bas carbone : réduire, éviter et compenser nos émissions ! , commentent Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.

Bilan carbone

Le bilan carbone scope 3 permet à Hoffmann Green, en s'appuyant sur le référentiel Net Zero Initiative développé par le cabinet de conseil Carbone 4, d'initier une démarche d'évaluation de sa contribution à la neutralité carbone 2050. Cette démarche a été lancée l'année dernière sur la base des données 2019, intégrant un périmètre qui comprend les émissions directes (scope 1), indirectes liées aux consommations d'énergie (scope 2), et les émissions induites par l'activité de l'entreprise (scope 3) : immobilisations, intrants, achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises. A ce jour, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité en 2019 s'élèvent à 2 400 tonnes équivalents CO2 et proviennent à 99% des émissions comprises dans le périmètre scope 3. Le poids des émissions carbonées directes et indirectes (scope 1 et 2) est lui inférieur aux réductions d'émissions suscitées par l'utilisation du ciment Hoffmann Green plutôt que l'utilisation d'un ciment traditionnel. L'élargissement aux émissions liées au scope 3 et notamment l'intégration des immobilisations, des intrants, et du fret amont et aval sont autant de sources de réduction supplémentaires de l'impact d'Hoffmann Green Cement Technologies. Hoffmann Green est l'un des premiers cimentiers à réaliser et à publier son bilan carbone réalisé sur les 3 scopes.

En parallèle, dans une volonté de transparence et afin d'avoir un état des lieux précis de l'impact de son activité, Hoffmann Green s'est engagée dans la démarche ACT (Assessing low Carbon Transition), une initiative développée par l'ADEME et le Carbon Disclosure Project pour évaluer les stratégies climat des entreprises. Hoffmann Green a obtenu la note de 13A+, une note parmi les plus élevées dans le référentiel ACT attestant de la pertinence de son business model. La moyenne des compagnies cimentières participant à l'expérimentation ACT en 2020 en France était de 9B+.

Intégration du Gaïa-Index d'Ethifinance et notation de Sustainalytics valorisant les performances en matière de RSE.

Intégration du Gaïa-Index

Les performances ESG (Environment Social & Governance) de Hoffmann Green ont été évaluées par deux acteurs indépendants, spécialisés dans la notation extra-financière. La société a ainsi obtenu la note de 54 de la part du cabinet Ethifinance, en progression de 3 points par rapport à l'année dernière. Cette évaluation positionne Hoffmann Green à la 131e place du panel ESG 230 de Gaïa Rating et en 23e position parmi les 78 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. En parallèle, la société a reçu la note de 20,8 de la part du cabinet international Sustainalytics, se positionnant au 3e rang parmi les 115 entreprises évaluées produisant des matériaux de construction.

Une démarche engagée avec Reforest'Action

Enfin, dans le but de soutenir des projets de restauration de l'environnement et de protection de la biodiversité, Hoffmann Green s'est engagée dans une action de reboisement en France en association avec Reforest'Action. Pendant la saison 2019-2020, Hoffmann Green a ainsi planté 10.000 arbres en Occitanie, qui permettront de stocker 1.500 tonnes de CO2 en 30 ans. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'ADN du Groupe et complète sa stratégie bas carbone de manière concrète.