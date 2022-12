Hoffmann Green Cement : valorise ses crédits carbone

(Boursier.com) — Dans le but de tendre vers la neutralité carbone au niveau mondial, les entreprises doivent maximiser leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hoffmann Green, dont l'activité industrielle participe directement à la décarbonation du secteur de la construction, a décidé de commercialiser ses crédits carbone au profit des entreprises désireuses de contribuer à cet objectif de neutralité carbone mondiale.

Ces crédits carbone correspondent au CO2eq évité grâce à l'utilisation des ciments 0% clinker développés par Hoffmann Green. A ce titre, les ciments Hoffmann ont fait l'objet d'une étude poussée (Bilan Carbone et Analyse du Cycle de Vie) sur l'ensemble des critères relatifs au marché de la compensation carbone volontaire afin de garantir leur éligibilité à ce mécanisme. L'ensemble de ces travaux de certifications ont été confiés à Inuk, opérateur et certificateur de contribution carbone. Leur solution transparente et fiable repose notamment sur un système de traçabilité blockchain qui garantit l'unicité de la contribution qui ne doit servir qu'une seule fois et ne peut pas être vendue pour ne pas nourrir un marché spéculatif de la contribution. Inuk garantit en outre que la méthodologie utilisée est conforme aux plus hauts standards en vigueur.

Le revenu de la contribution carbone va permettre à Hoffmann Green de renforcer la compétitivité de ses solutions décarbonées et permettre ainsi leur adoption face aux solutions traditionnelles plus polluantes et d'accroître le financement en matière de R&D pour des produis toujours plus vertueux pour l'environnement.