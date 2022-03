Hoffmann Green Cement : validé ?

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce que son ciment H-UKR devient le 1er ciment sans clinker au monde à être validé par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, pour des applications de structure sur tous types d'ouvrages. Après quatre années d'essais physiques, chimiques et mécaniques, le ciment H-UKR bénéficie d'une Appréciation Technique (ATEx de cas A) délivrée par le CSTB, l'entreprise publique qui garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Cette évaluation couvre un très grand nombre d'ouvrages allant de la maison individuelle jusqu'à l'immeuble de Grande Hauteur pour des applications de structures (planchers, voiles, poutres, poteaux, etc). La conception des ouvrages en béton à base de ciment H-UKR est réalisée selon l'Eurocode 2 et l'Eurocode 8, référentiel de calcul reconnu en France et en Europe.

Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Dans la frénésie actuelle de la communication autour de la neutralité carbone, Hoffmann Green Cement s'attache, comme à son habitude, à accompagner ses annonces d'éléments vérifiés et évalués. L'obtention de ces évaluations objective encore davantage la qualité de notre ciment avec notamment l'attribution d'une durée de vie de 100 ans".