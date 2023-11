Hoffmann Green Cement va fournir Spie batignolles

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies et Spie batignolles, annoncent la signature d'un contrat de fourniture de ciments décarbonés incluant un engagement de volumes jusqu'en 2027.

Avec 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2022 et plus de 8 000 collaborateurs, Spie batignolles est un Groupe indépendant qui opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux.

L'innovation ouverte, l'engagement environnemental et sociétal et l'amélioration continue sont au coeur de l'action de Spie batignolles qui a sélectionné Hoffmann Green Cement pour lui fournir des ciments décarbonés 0% clinker afin de substituer son approvisionnement en ciment traditionnel sur ses ouvrages en France.

Ce partenariat commercial donne lieu à un engagement de volume de la part de Spie batignolles pour ses projets sur le territoire français et ce jusqu'en 2027.