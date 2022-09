Hoffmann Green Cement : un test concluant salué

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 3,7% à 6,80 euros ce jeudi, alors qu'après un test concluant en partenariat avec Hoffmann Green et GCC, Immobilière 3F (filiale ESH d'Action Logement) a décidé d'accélérer sur sa stratégie '3F Climat' (dont axe matériaux avec utilisation de biosourcés et matériaux peu carbonés, réemploi et économie

circulaire) en signant une convention de partenariat avec Hoffmann Green.

Cette convention matérialise l'engagement de 3F à utiliser des bétons à basse empreinte carbone (<120kgCO2/m3) et à calendariser cette pratique (50% de la production de logement en maîtrise d'ouvrage directe à partir de 2023 et 100% en 2030). Précisons qu'Hoffmann Green n'a pas l'exclusivité de ce marché, toutefois avec un poids carbone estimé entre 90kgCO2/m3 béton et 105 (fonction du nouveau poids carbone du laitier à 83kg/tonne vs 17kg précédemment), il semble bien seul aujourd'hui sur ces métriques (béton traditionnel à 385kgCO2/m3, solutions alternatives en développement dont Fortera, Solidia, SIKA ReCO2ver entre 115 et 250kgCO2/m3).

Portzamparc commente : "Pas d'exclusivité, mais Hoffmann est extrêmement bien positionné... En partant de l'exemple du 1er collectif de 3F avec Hoffmann Green (1.600m3 de béton en superstructure pour 85 logements), nous pouvons estimer ce marché entre 20k et 30k tonnes de ciment bas carbone / an à 100% en 2030" estime l'analyste qui vise un cours de 17 euros avec un avis à "Renforcer".