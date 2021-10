Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de distribution au Benelux avec EcoBati pour son ciment H-IONA

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de distribution de son ciment H-IONA au Benelux avec l'entreprise EcoBati, une enseigne historique belge disposant d'une expertise et d'une expérience de plus de 30 ans dans la vente et le conseil des matériaux de construction écologiques.

Le groupe belge EcoBati achètera et distribuera au sein de ses points de vente, et via son site Internet des sacs de ciment H-IONA de 25 kg. A travers ce partenariat, le ciment le plus décarboné du marché européen sera proposé pour la première fois à la vente en Europe. Ce nouveau contrat se traduit par des premières livraisons d'ici fin 2021 et vient faire grandir le solide carnet de commandes de la Société.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Signer un contrat de distribution avec un spécialiste international des matériaux écologiques prouve la compétitivité et la pertinence de notre ciment H-IONA dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous réjouissons donc de la signature de ce partenariat qui nous permet de pouvoir bénéficier des points de ventes stratégiques du réseau d'EcoBati et de répondre à la demande exponentielle pour un ciment durable. Nous prévoyons de multiplier ce type de partenariats à l'avenir afin de faire rayonner notre vision responsable du secteur de la construction, en faveur de la transition environnementale".

Johan Noël, administrateur d'EcoBati, ajoute : "C'est avec beaucoup de fierté que nous signons ce partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies. Aujourd'hui, plus que jamais, nous considérons l'écoresponsabilité comme un devoir. Puisque notre mission est de proposer les matériaux de construction les plus responsables pour notre planète, grâce à ce partenariat, nous permettons à nos clients d'acheter le ciment le plus décarboné du marché européen. Cette initiative répond à une vision commerciale que nous partageons avec Hoffmann Green Cement et que nous souhaitons étendre vers un modèle de construction plus pérenne et respectueux de notre environnement ".